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Лайма Вайкуле: "Я бы хотела, чтобы мужчины всегда подавали руку"

Певица обратилась к современным женщинам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Певица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
Фото: Sofia Eszett Photography

Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли в эссе для журнала Elle обратилась к женщинам с просьбой быть более жесткими, следовать своим мечтам и добиваться поставленных целей. Она также отметила, что мир нуждается в "злых женщинах", готовых рискнуть своей жизнью в борьбе с несправедливостью и насилием. 

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Мы спросили известную певицу Лайму Вайкуле, согласна ли она с Анджелиной Джоли, и с какой просьбой она хотела бы обратится к современным женщинам.

"Дорогие женщины, вы можете добиться всего, не обязательно при этом становиться жесткой. Очень милой и женственной, говоря комплименты, вы можете добиться намного больше, чем ударом кулаком по столу. Это совсем не женственно. И я считаю, что нужно быть очень осторожной с отстаиванием прав и всего остального. Нужно это делать, конечно. Я согласна. Но, не дай бог, дойти до того, что к вам подойти мужчина уже будет бояться", – сказала Лайма.

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Видео: Сегодня

"Мы сильные, и мы, конечно, сильнее мужчин, но не нужно им об этом говорить. Пусть они думают, что они сильнее. Нам это выгодно. Не забывайте, что мы – все же женщины. И я бы хотела, чтобы мужчина всегда подавал бы руку, чтобы ее целовал, чтобы с вами заигрывал, чтобы вам было интересно кокетничать с кем-то. Вот это нельзя терять", – подчеркнула Вайкуле.

Напомним, Лайма Вайкуле прилетела в Украину, чтобы впервые провести свой фестиваль LAIMA RENDEZVOUS в Одессе, который пройдет с 8 по 10 августа на летней площадке Морвокзала.

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