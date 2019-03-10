Лазарев прокомментировал провал песни для "Евровидения-2019"

Российский певец написал пост в Instagram

Сергей Лазарев Фото: ТАСС

После официальной премьеры песни "Scream" представитель от России на песенном конкурсе "Евровидение-2019" певец Сергей Лазарев на личной странице в Instagram прокомментировал критику в сторону композиции.

"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо – создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", – написал артист.

По словам певца, он снова согласился участвовать в "Евровидении", чтобы показать себя с другой стороны. Лазарев напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

"Не забывайте, что главное – это то, что будет происходить в мае на сцене", – заявил артист и поблагодарил фанатов за положительные отзывы.

Напомним, что после премьеры песни представитель от России Сергей Лазарев опустился в рейтинге букмекеров с первого места на второе. Победу на "Евровидении-2019" пророчат 25-летнему представителю Нидерландов.

К слову, НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

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