Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой

Певец эмоционально прокомментировал ситуацию

Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Недавно ряд российских СМИ распространил информацию о том, что популярный певец Сергей Лазарев и украинская исполнительница Светлана Лобода сильно повздорили за кулисами музыкальной премии "Муз-ТВ".

Смотрите видео, сколько LOBODA берет за свое выступление:

Более того, российский артист неприлично выразился в сторону своей коллеги по сцене. Артисты долгое время никак не комментировали слухи, но Лазарев все-таки не сдержался и опубликовал ироничное сториз в Instagram со скриншотом новости о его якобы конфликте, добавив многочисленные смайлики.

Реакция Сергея Лазарева на слухи о скандале со Светланой Лободой Фото: instagram.com/lazarevsergey

"Сын брата свахи рассказал... Обожаю, вот это фантазия", – эмоционально написал артист. После этого Сергей сделал селфи и подписал его: "Злыдень Лазарев".

Отметим, что по слухам, Сергея Лазарева разозлило не только то, что Лобода получила тарелку в номинации "Исполнительница года", но и смогла спеть целых шесть песен на сцене, в то время как Лазареву организаторы не дали выступить с конкурсной песней Евровидения 2019 из-за технических неполадок.

К слову, украинская исполнительница часто оказывается в центре внимания прессы из-за своего характера. Недавно Светлана Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети", где выступала в роли наставника юных исполнителей.

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