"Леди Дот": Леся Никитюк очаровала Сеть трендовым нарядом

Ведущая поделилась снимками из новой фотосессии

Леся Никитюк регулярно радует свою аудиторию, публикуя в социальной сети свежие фото. На многих из них популярная ведущая оголяется, демонстрируя свою фигуру со всех сторон, а еще делится забавными роликами.

На этот раз Леся порадовала подписчиков красивым луком – на новых снимках в Instagram Никитюк запечатлена в очаровательном и модном летнем платье в горошек.

INSTAGRAM

"Сегодня праздник Ивана Купала! Поскольку праздника День Леси нет, Ивановна ждет поздравлений", – шутливо написала звезда в описании к посту. Леся Никитюк также поздравила фолловеров с народным праздником и упомянула своего отца, признавшись, что любит его.

Для фотосета Леся выбрала асимметричное черное платье в принт polka dot с воздушным шлейфом и прозрачными рукавами.

Наряд оценили фаны знаменитости, а певица и модель Даша Астафьева даже придумала новое прозвище для коллеги. "Леди Дот", – написала в комментариях она.

О первой сольной песне Леси Никитюк смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно Леся Никитюк представила клип на песню о карантине.

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