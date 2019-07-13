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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу – СМИ

По информации прессы, экранные отношения перешли в реальные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Леди Гага и Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер
Фото: Getty Images

Слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода фильма "Звезда родилась", где актеры сыграли влюбленную пару. Однако оба всячески отрицали эту информацию, тем более, что у Леди Гаги был роман с Кристианом Карино, а Брэдли Купер состоял в серьезных отношениях с супермоделью Ириной Шейк, пара воспитывает дочь Леа. 

Узнайте подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера:

По стечению обстоятельств, сначала Леди Гага рассталась с возлюбленным, а затем стало известно, что Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера из-за разных взглядов на жизнь и публичность. На фоне таких событий публика заговорила о романе Гаги и Купера еще более активно. Однако актеры подобные догадки не комментируют. А на днях в сети появилась информация о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу. Об этом сообщает издание In Touch, которое выпустило обложку со звездами.

Обложка In Touch/instagram.com

По информации издания, Леди Гага уже перевезла свои вещи и обустраивает дом. Кроме того, очевидцы часто замечают лимузин артистки рядом с домом Брэдли Купера. Так или иначе, звезды эту информацию не комментируют, поэтому утверждать что-либо рано.

Ранее мы также писали, что Ирина Шейк дала откровенное интервью после расставания с Брэдли Купером.

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