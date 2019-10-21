Леди Гага подогрела слухи о расставании с новым возлюбленным

Певица заявила, что она снова свободна

Леди Гага на "Оскаре 2019" Фото: Getty Images

Голливудская актриса и певица Леди Гага, которая недавно упала со сцены во время своего концерта в Лас-Вегасе, подогрела слухи о расставании со своим новым возлюбленным – 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном.

Узнайте подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера:

Отметим, что пара провстречалась всего три месяца. По словам приближенного к певице инсайдера, их отношения были очень трепетными и быстро развивались. Но, как сообщила сама звезда, роман быстро закончился. На своей странице в Instagram Леди Гага разместила селфи с девичника своей подруги и написала: "Невеста и свободная женщина".

Так, подписчики уверены, что звезда снова в поисках новой любви и совсем не опечалена этим.

Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People 1/5

Отметим, что со своим бывшим возлюбленным Леди Гага была впервые замечена за завтраком в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Влюбленные проводили время вместе и даже целовались.

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом. Также ранее популярную певицу обвинили в плагиате хита Shallow.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.