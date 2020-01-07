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Леди Гага раскрыла подробности изнасилования в 19 лет

Будущую звезду изнасиловал ее знакомый

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Американская певица и актриса Леди Гага пару месяцев назад сделала неожиданное признание – будущая звезда была изнасилована в 19 лет. Тогда никаких подробностей знаменитость не раскрыла.

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О страшном периоде в жизни Леди Гага решилась рассказать в интервью Опре Уинфри, пишет издание Daily Mail. Суперзвезда призналась, что страдала от посттравматического расстройства (ПТСР) даже во время туров, когда стала известной.

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"Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19... и я долго ничего не делала с этой травмой", – заявила артистка.

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Имени насильника певица не назвала, но сказала, что он был знакомым человеком. Отметим, Леди Гага прекратила сотрудничество с музыкантом R Kelly, поскольку его подозревали в половых преступлений над женщинами.

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом. Также ранее популярную певицу обвинили в плагиате хита Shallow.

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