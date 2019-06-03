Леди Гага рухнула на сцену с 2-метровой высоты: видео

Голливудская звезда едва не получила серьезные травмы

Леди Гага Фото: Getty Images

Иногда даже сотни раз отрепетированный номер может пойти не по плану. Так случилось с популярной певицей Леди Гага, которая всегда радует поклонников яркими шоу. На этот раз актриса во время своего выступления рухнула с двухметровой конструкции.

Почему Леди Гага считает, что ее жизнью руководит мистика? Подробнее об этом в сюжете:

Этот неприятный и травмоопасный момент попал на видео, которые фанаты Леди Гаги опубликовали в Instagram. На кадрах видно, как эпатажная звезда во время исполнения песни спускалась на сцену из огромной металлической конструкции и зацепилась. Певица сразу же потеряла равновесия, рухнув вниз.

30 Май 2019 в 10:33 PDT INSTAGRAM (@madremonsterchile)

К счастью, Леди Гагу подхватили два танцора и не дали знаменитой певице травмироваться во время концерта. Самое интересное, что артистка продолжила петь и такой неприятный момент совсем не повлиял на ее выступление.

Напомним, что песня "Shallow" Леди Гаги из фильма "Рождение звезды" получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. Также мы писали, что Леди Гага сделала новую татуировку в честь фильма "Звезда родилась".

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