Леди Гага рухнула на сцену с 2-метровой высоты: видео
Голливудская звезда едва не получила серьезные травмы
Иногда даже сотни раз отрепетированный номер может пойти не по плану. Так случилось с популярной певицей Леди Гага, которая всегда радует поклонников яркими шоу. На этот раз актриса во время своего выступления рухнула с двухметровой конструкции.
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Этот неприятный и травмоопасный момент попал на видео, которые фанаты Леди Гаги опубликовали в Instagram. На кадрах видно, как эпатажная звезда во время исполнения песни спускалась на сцену из огромной металлической конструкции и зацепилась. Певица сразу же потеряла равновесия, рухнув вниз.
К счастью, Леди Гагу подхватили два танцора и не дали знаменитой певице травмироваться во время концерта. Самое интересное, что артистка продолжила петь и такой неприятный момент совсем не повлиял на ее выступление.
Напомним, что песня "Shallow" Леди Гаги из фильма "Рождение звезды" получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. Также мы писали, что Леди Гага сделала новую татуировку в честь фильма "Звезда родилась".
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