Леди Гага удивила жителей Нью-Йорка сексуальным нарядом
Певица не первый раз удивляет публику откровенными нарядами
Известная американская певица Леди Гага, которая вскоре выступит на фестивале вместе с Брэдли Купером, всегда любит удивлять поклонников своими эпатажными образами. На этот раз звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка в довольно сексуальном наряде.
Дело в том, что Леди Гага вышла на улицу без юбки или брюк в одной длинной футболке с надписью Green Day. Такой наряд едва прикрывал ее нижнее белье. Сексуальный образ певица дополнила лаковыми сапогами на каблуках и сплетенным в хвост волосами. С артисткой все время был охранник, а сама звезда придерживала свое платье руками.
Однако перед этим выходом Леди Гага вышла со своего отеля в кожаном топе, кожаной юбке с завышенной талией, перчатках и сапогах на каблуках. Леди Гага выглядела очень сексуально.
Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом.
Впрочем, певицу очень раздражают слухи о ее возможном романе с актером и режиссером Брэдли Купером. Эти слухи только подогрело недавнее расставание Купера с возлюбленной Ириной Шейк.
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