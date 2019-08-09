Леди Гагу обвинили в плагиате хита Shallow: что известно

Певице грозит выплата миллионной компенсации

Леди Гага Фото: Getty Images

Неожиданно для всех популярную голливудскую певицу Леди Гагу, которая недавно закрутила новый роман, уличили в плагиате оскароносного хита Shallow.

Как сообщает Page Six, голливудскую звезду Леди Гагу обвинили в том, что мелодия оскароносного хита Shallow из фильма "Звезда родилась" была скопирована из другого музыкального произведения.

Песня Леди Гаги Shallow:

Главным обвинителем стал музыкант Стив Ронсен, который утверждает, что мотив хита был позаимствован у его песни Almost.

Композиция музыканта Стива Ронсена Almost

Более того, мужчина намерен судиться со звездой и будет требовать материальное возмещение за нарушение авторских прав в размере нескольких миллионов долларов. В свою очередь, Леди Гага сразу же обратилась к своему адвокату и заявила, что комбинация из трех аккордов, которая может быть похожей на ее песню, встречается и в других известных песнях.

"Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на успешной артистке. Это позорно и неправильно", – заявил защитник певицы.

Напомним, что недавно Леди Гага была замечена в обществе звукорежиссера Дэна Хортона. Папарацци заметили пару за поцелуями в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

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