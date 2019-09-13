Леди Нежность: Рене Зеллвегер покорила элегантным образом на красной дорожке в Торонто

Актриса заметно похудела и выбирает нежные и стильные наряды

Рене Зеллвегер Фото: AFP

50-летняя Рене Зеллвегер считается одной из самых успешных актрис Голливуда. Роль Бриджит Джонс принесла ей небывалую славу, а пышные формы считаются очень сексуальными. Однако, не так давно, актриса немного "омолодила" себя и заметно похудела. Она стала реже появляться на экране, впрочем, на днях она презентовала новый фильм "Джуди" в Торонто. В картине она сыграла главную роль.

Смотрите видео о том, почему Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет:

Так, в Торонто, на вечеринке в честь нового фильма ABC "Джуди", в котором Зеллвегер воплотила образ известной голливудской актрисы 1930—1960-х годов Джуди Гарленд, актриса появилась в элегантном и нежном образе.

Рене Зеллвегер Фото: AFP

На красной дорожке актриса появилась в нежно-голубом платье от Ulyana Sergeenko с оголенными плечами. Подчеркивали женственный образ белые лодочки.

Рене Зеллвегер Фото: AFP

Напомним, ранее Рене Зеллвегер украсила обложку нового выпуска издания Red Magazine, а также рассказала в интервью о том, куда пропала на несколько лет и будет ли четвертый фильм "Бриджит Джонс".

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