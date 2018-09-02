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Леди в красном: Тильда Суинтон и Дакота Джонсон удивили поклонников яркими образами

Актрисы стали звездами красной дорожки Венецианского кинофестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Дакота Джонсон и Тильда Суинтон Фото: AFP
Дакота Джонсон и Тильда Суинтон Фото: AFP

В Италии сейчас проходит юбилейный 75-й Венецианский фестиваль. Участники борются за "Золотого льва", главным претендентом на которого кинокритики называют ленту "Суспирия" режиссера Луки Гуаданьино. Ключевые роли в триллере о балете, который является ремейком одноименного фильма 1977 года, исполнили актрисы Тильда Суинтон, Хлоя Морец и Дакота Джонсон.

На премьеру кинокартины 57-летняя Тильда и 28-летняя Дакота пришли, взявшись за руки. Обе актрисы надели ярко-алые платья. И хотя наряды были разного кроя, знаменитости все же удивили журналистов и фанатов таким единодушием.

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Дакота Джонсон и Тильда Суинтон
Фото: AFP

Дакота Джонсон предпочла струящееся атласное платье от Christian Dior, которое дополнила лодочками в тон и бриллиантовым украшениями. Тильда Суинтон, в свою очередь, вышла на красную дорожку в сдержанном наряде от Valentino и золотистых туфлях на высоком каблуке.

Напомним, действие фильма "Суспирия" разворачивается вокруг танцевальной труппы, которой руководит героиня Тильды Суинтон. К ним приходит новая танцовщица, роль которой исполнила актриса Дакота Джонсон. С этого момента в танцевальной студии начинают происходить странные и жуткие вещи.

Музыку к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк. В ленте также снимаются Миа Гот, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец и Лутц Эберсдорф.

Ранее мы писали о самых ярких платьях красной дорожки Венецианского кинофестиваля.

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Источник: "Сегодня"
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