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Легендарная фуражка, смокинг и печатная машинка Хью Хефнера ушли с молотка

Также продана личная коллекция журналов Playboy 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Хью Хефнер, фото Getty
Хью Хефнер, фото Getty

Личные вещи основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, который умер в сентябре 2017 года, проданы на торгах в Лос-Анджелесе аукционным домом Julien's Auctions. В число проданных вещей вошли его печатная машинка, смокинги и капитанская фуражка. Об этом сообщили в Twitter аукционного дома.

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Скриншот из соцсети

Сообщается, что главным лотом торгов, которые проходили 30 ноября и 1 декабря, стала куплена за 162,5 тысячи долларов печатная машинка производства фирмы Underwood. По словам экспертов Julien's Auctions, именно на ней Хефнер работал, когда готовил к публикации первый выпуск журнала Playboy. Оценочная стоимость лота составляла всего 2-4 тысячи долларов.

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Также личная коллекция журналов Playboy Хефнера была куплена за 76,8 тысячи долларов. В нее вошли все выпуски с 1954 года по декабрь 2013 года. Оценочная стоимость составляла 20-40 тысяч. Два красных шелковых смокинга основателя Playboy проданы за 41,6 тысячи и 38,4 тысячи долларов, а его капитанская фуражка – за 19,2 тысячи. Трубка ушла с молотка за 11,5 тысячи долларов.

В то же время первый выпуск журнала принадлежавший Хефнеру, с актрисой Мэрилин Монро на обложке, продано за 31,3 тысячи долларов. По 28,8 тысячи купили винтажный музыкальный автомат, с помощью которого можно прослушивать 24 пластинки, в том числе песни Фрэнка Синатры, Арти Шоу и Гарри Джеймса. Позже в декабре Julien's Auctions проведет еще один аукцион, на котором будут выставлены личные вещи Хефнера.

Напомним, основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро.

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Источник: "Сегодня"
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