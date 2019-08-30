Легкость и простота: Брэд Питт и Лив Тайлер представили фильм "К звездам" на Венецианском фестивале

Звезды Голливуда блистали на красной дорожке и на фотоколле

Лив Тайлер и Брэд Питт Фото: AFP

28 августа в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 сентября. На красной дорожке засветилось немало звезд, среди которых были и голливудские актеры Брэд Питт и Лив Тайлер. Они презентовали новую картину "К звездам".

Смотрите видео о звездной болезни Брэда Питта:

На одном из самых ожидаемых фотоколлов побывали Лив Тайлер, Рут Нэгга, Брэд Питт, а также режиссер бразильского-американского научно-фантастического фильма Джеймс Грей.

Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" Фото: AFP 1/5

Для появления на красной дорожке Лив Тайлер выбрала пестрое платье от Stella McCartney из ее новой коллекции Resort 2020. Рут Нэгга в свою очередь отдала предпочтение золотистому комбинезону из круизной коллекции люксового бренда Louis Vuitton.

А 55-летний Брэд Питт надел темный костюм, состоящий из классических брюк, легкой полупрозрачной кофты и его любимого головного убора – фуражки в тон.

Второй раз на красной дорожке все звезды вышли в сдержанных нарядах.

Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: AFP Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: AFP 1/5

Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

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