Легкость и простота: Брэд Питт и Лив Тайлер представили фильм "К звездам" на Венецианском фестивале
Звезды Голливуда блистали на красной дорожке и на фотоколле
28 августа в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 сентября. На красной дорожке засветилось немало звезд, среди которых были и голливудские актеры Брэд Питт и Лив Тайлер. Они презентовали новую картину "К звездам".
Смотрите видео о звездной болезни Брэда Питта:
На одном из самых ожидаемых фотоколлов побывали Лив Тайлер, Рут Нэгга, Брэд Питт, а также режиссер бразильского-американского научно-фантастического фильма Джеймс Грей.
Для появления на красной дорожке Лив Тайлер выбрала пестрое платье от Stella McCartney из ее новой коллекции Resort 2020. Рут Нэгга в свою очередь отдала предпочтение золотистому комбинезону из круизной коллекции люксового бренда Louis Vuitton.
А 55-летний Брэд Питт надел темный костюм, состоящий из классических брюк, легкой полупрозрачной кофты и его любимого головного убора – фуражки в тон.
Второй раз на красной дорожке все звезды вышли в сдержанных нарядах.
Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.
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