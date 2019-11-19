Лень и длинный язык: о чем жалеют украинские звезды

По словам Димы Коляденко, порой он причиняет боль окружающим

Людям свойственно делать ошибки. Это жизнь, – утверждают психологи. Но о каких своих поступках жалеют украинские знаменитости? Почему экс-муж Славы Каминской был недоволен ее поведением?

Певица Слава Каминская призналась, что часто сожалеет о сказанном.

"Как правило что-то кому-то сказала, потому что язык мой – враг мой, у меня как помело. А я не могу, я вот такая, я учусь. Я, конечно... ежики плакали, но продолжали жрать кактусы. У меня то же самое, я учусь, но все равно – помело", – говорит звезда.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Чтобы преодолеть свою болтливость, Слава даже обратилась к специалистам. Сейчас артистка часто посещает психолога и не видит в этом ничего плохого.

Телеведущая и спортсменка Марина Боржемская признается – она ​​человек прямолинейный, но и ей есть о чем сожалеть. Женщина рассказала, что после своего развода с боксером Вячеславом Узелковым она поняла, что неправильно общалась с ним и многое просто не говорила.

"Я думаю, что, возможно, мне нужно было иногда говорить даже Славе что-то более властно. Возможно, чтобы не происходили какие-то казусы. Я всегда говорю людям в глаза то, что я думаю. И, возможно, из-за того, что я его всегда так оберегала, сейчас он иногда ведет себя по-детски", – рассказала девушка.

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

Бывшие супруги сейчас не общаются. Марина признается – ее дверь всегда для Славы открыта.

Музыкант и певец Дмитрий Шуров из-за нехватки времени часто не видится со своими родными и именно об этом жалеет каждый день.

"Сейчас я немного жалею, что я за последние три года так мало был со своими родными. Мы много играли, снимались. И сейчас у нас такой небольшой отпуск после тура. И я нереально кайфую от того, что мы вместе, мы играем в какие-то игры, ходим в кино. И я немного жалею, что у меня было этого недостаточно", – делится артист.

Дмитрий Шуров Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Шуров признается, что в целом он не тот человек, который о чем-то может сожалеть в своей жизни, ведь все еще впереди и он наверстает упущенные возможности.

А вот певица Тоня Матвиенко в свое время не получила важные знания, о чем сейчас жалеет.

"Жалею, что когда-то в университете училась и заплатила за очень дорогой английский курс. И я не доучилась. Я ленивая была и очень жалею, что я не знаю английский. Я жалею, что я в свое время его не выучила. Сейчас просто нет времени. Я знаю приблизительно. Ну немножко уже память...", – признается Тоня.

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Шоумен Дима Коляденко, известный своим крутым нравом, признался, что может кого-то оскорбить, поэтому жалеет о слезах своих близких людей: "Ну мне неудобно, когда кто-то рядом плачет, у меня рвется сердце. Но бывает так, что я приношу людям боль, к сожалению. Но я говорю честно, что я бываю разный. Я бываю и плохой". По мнению Коляденко, главное вовремя признать свои ошибки и извиниться.

Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Ранее мы также писали, что Слава Каминская показала кольцо на безымянном пальце.

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