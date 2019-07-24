Ленни Кравиц признался, почему любит Джейсона Момоа

Ленни Кравиц является экс-супругом Лизы Боне

Ленни Кравиц Фото: Getty Images

Четырехкратный обладатель "Грэмми" Ленни Кравиц недавно в интервью The Sunday рассказал, как складываются его отношения со вторым мужем экс-супруги Лизы Боне – Джейсоном Момоа.

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"Наши семьи неразрывно связаны. Я люблю ее мужа, он мне как брат, и люблю их детей. Это прекрасно, но все это результат большой работы", - признался Ленни Кравиц.

"Пусть везде царит любовь. Вы вступаете в брак, разводитесь, это тяжело. Но мы с Лизой проделали тяжелую работу и нашли время, чтобы снова стать лучшими друзьями", – поделился Кравиц своим позитивным опытом.

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Отметим, что Ленни Кравиц и Лиза Боне обменялись свадебными клятвами в Лас-Вегасе в далеком 1987 году, в 20-й день рождения актрисы. В 1988 году у них родилась общая дочь Зои, но в 1993 пара разбежалась.

В 2005 году на горизонте Лизы Боне замаячил молодой красавец Джейсон Момоа, но поженились они только в 2017 году.

Напомним, недавно Джейсон Момоа также поделился с журналистами семейной тайной. Актер пошутил, назвав причину, почему его может бросить супруга.

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