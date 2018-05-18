Леонардо Ди Каприо сыграет президента США

Режиссером фильма станет Стивен Спилберг

Леонардо Ди Каприо, Фото: AFP

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет президента США Улисса Гранта в новом фильме Стивена Спилберга. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщается, Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Его компания Appian Way приобрела права на биографию 18-го американского президента авторства Рона Чернова.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно.

В настоящее время Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории. В свою очередь, Леонардо Ди Каприо готовится к съемкам в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Напомним, известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, которому ранее приписывали роман с украинской моделью, попал в объектив папарацци вместе со своей новой возлюбленной – 20-летней аргентинской моделью Камилой Морроне. Влюбленные были замечены на прогулке в Нью-Йорке. Пара вела себя очень сдержанно, стараясь не привлекать внимание публики.

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