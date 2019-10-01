Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с 22-летней моделью: фото

Папарацци подловили влюбленных на улицах Нью-Йорка

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который недавно показал не самую лучшую физическую форму, провел романтическое свидание со своей возлюбленной 22-летней Камилой Морроне.

Смотрите видео о романе Леонардо Ди Каприо:

Отметим, что роман 44-летнего актера с 22-летней моделью набирает обороты. Папарацци довольно часто замечают пару вместе и, похоже, что Леонардо Ди Каприо перестал скрывать свои отношения. Недавно они вместе отдыхали на белоснежной яхте в Италии, а теперь были запечатлены во время прогулки в Нью-Йорке. Влюбленные катались на велосипедах и выглядели абсолютно счастливыми.

27 Сен 2019 в 2:47 PDT INSTAGRAM (@newsmorrone)

Отметим, что мать Камилы Морроне больше десяти лет состоит в отношениях с Аль Пачино. Именно в доме известного актера звезда "Однажды в Голливуде" познакомился с Камиллой. Роман Ди Каприо с молодой моделью продолжается уже почти два года – встречаться они начали еще в конце 2017 года.

Напомним, недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти. По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на разницу в возрасте.

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