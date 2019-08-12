Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леонардо Ди Каприо в компании молодой девушки показал не лучшую физическую форму

Актер и модель встречаются почти два года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский актео Леонардо Ди Каприо, девушка которого недавно ответила хейтерам в соцсети,  провел выходные со своей возлюбленной Камиллой Морроне. Папарацци зафиксировали его в одних плавках на белоснежной яхте в Италии.

Смотрите видео о романе Леонардо Ди Каприо:

Звезды не стеснялись своих чувств, поэтому много обнимались и нежились в джакузи. 22-летняя Камилла отдыхала в белом сплошном купальнике, который подчеркивал ее стройную фигуру, а вот 44-летний Лео неприятно удивил своими формами, сообщает Just Jared.

Читайте также:
Папарацци запечатлели Леонардо Ди Каприо с девушкой

На снимках можно увидеть легкий пивной живот и далеко не атлетические формы.

Отметим, что пара начала встречаться в декабре 2017 года, а в январе 2018-го их впервые заметили вместе журналисты. В сети уже даже появились слухи об их женитьбе, последние из них – в июле этого года.

Напомним, недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти. По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на впечатляющую разницу в возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Однажды в Голливуде": Ди Каприо, Тарантино, Марго Робби и Питт посетили премьеру в Лондоне Тайная вечеринка: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили "лагерь миллиардеров" Появились красочные постеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино Трио красавчиков: Ди Каприо, Тарантино и Питт произвели фурор на премьере "Однажды в Голливуде"
влюбленные выходные папарацци Леонардо Ди Каприо
Реклама

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Популярные статьи

Сегодня, 07:57Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

9 августаШоу-бизнес

Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

9 августаШоу-бизнес

Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

9 августаFun

Супруги показали впечатляющие фото "до" и "после" наркозависимости

9 августаТехно

Фотоаппараты рухнут в цене из-за сенсационного открытия ученых

9 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
А можно ли сало спортсменам, и какая максимальная дневная доза
А можно ли сало спортсменам, и какая максимальная дневная доза
Фото Екатерины Кухар судьи «Танцев со звездами» рвет Instagram
Фото Екатерины Кухар судьи «Танцев со звездами» рвет Instagram