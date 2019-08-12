Леонардо Ди Каприо в компании молодой девушки показал не лучшую физическую форму

Актер и модель встречаются почти два года

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Голливудский актео Леонардо Ди Каприо, девушка которого недавно ответила хейтерам в соцсети, провел выходные со своей возлюбленной Камиллой Морроне. Папарацци зафиксировали его в одних плавках на белоснежной яхте в Италии.

Смотрите видео о романе Леонардо Ди Каприо:

Звезды не стеснялись своих чувств, поэтому много обнимались и нежились в джакузи. 22-летняя Камилла отдыхала в белом сплошном купальнике, который подчеркивал ее стройную фигуру, а вот 44-летний Лео неприятно удивил своими формами, сообщает Just Jared.

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На снимках можно увидеть легкий пивной живот и далеко не атлетические формы.

Отметим, что пара начала встречаться в декабре 2017 года, а в январе 2018-го их впервые заметили вместе журналисты. В сети уже даже появились слухи об их женитьбе, последние из них – в июле этого года.

Напомним, недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти. По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на впечатляющую разницу в возрасте.

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