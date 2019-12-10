Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с Кендалл Дженнер

Голливудских звезд заметили вместе на вечеринке в Майами

Кендалл Дженнер и Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который встречается с 22-летней моделью Камилой Морроне, заподозрили в романе с еще одной знаменитостью – американской моделью Кендалл Дженнер.

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Так, на одной из вечеринок в Майами 45-летний звезда фильма "Однажды в Голливуде" был замечен в компании 24-летней младшей сестры Ким Кардашьян. Как сообщает Radar Online, знаменитости вместе веселились, смеялись и флиртовали.

О том, что Кендалл симпатизирует Леонардо Ди Каприо, известно давно. Еще в мае этого года во время кинофестиваля в Каннах актер заинтересовался моделью и даже взял ее номер телефона.

Отметим, что девушка Леонардо, 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне, на момент вечеринки в Майами была в отъезде — она посетила кинофестиваль в Марокко.

Ранее мы также писали, что Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с возлюбленной. Напомним, что ранее Леонардо Ди Каприо встретился с юной Гретой Тунберг, и назвал активистку "Героем нашего времени".

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