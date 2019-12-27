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Леонид Колосовский и Виталий Денчук – о стоимости клипов украинских звезд и работе с "Ленинградом"

MOZGI Production поделились особенностями создания видеоработ

Леонид Колосовский Фото: пресс-служба

Успешный клипмейкер Леонид Колосовский и продюсер Виталий Денчук известны своей работой с топовыми артистами. Они создали видеоработы для Потапа, "Время и Стекло", NK, Артема Пивоварова, коллективов MOZGI, Open Kids, "Ленинград" и многих других звезд. В интервью Сегодня.Lifestyle Леонид и Виталий рассказали о специфике работы с артистами и тонкостях создания клипов.

Как снять клип, который полюбят и будут смотреть миллионы?

Леонид:Для того, чтобы снять крутой клип, нужна крутая песня. Все циклично. Если песня вирусная, то и клип получится таким же. А для того, чтобы клип полюбили, необходимо знать целевую аудиторию артиста. Будь это шансон, рэп или поп – нужно знать людей, которые слушают подобную музыку. Наша задача – понимать индивидуальность, вкусы, интересы слушателей разных жанров и целиться в их сердца. Поэтому, все режиссеры отчасти заложники жанра. Мы слушаем и понимаем то, что создаем.

Второй момент – необходимо знать, как зацепить внимание зрителя, придерживаться того стиля, который ему нравится. Здесь, мне кажется, всё зависит уже от вкуса съемочной группы. А это, довольно таки, размытое понятие, ведь всё, что может показаться одному человеку красивым, другому – может быть некрасивым. Но наличие вкуса – неотъемлемая часть нашей работы, причем – каждого из членов команды. Продюсеры, режиссеры, арт-департамент, бьюти-департамент – это профессионалы с хорошим вкусом. Если бы у этих людей отсутствовал вкус, думаю, вы бы не увидели наши видеохиты.

В среднем сколько человек работают над одним клипом?

Виталий: От 50 до 80. Было и 120 человек съемочной группы.

Леонид: Думаю, Виталик имеет в виду только производственную часть. Если брать во внимание весь актёрский состав, всех тех, кто монтирует, занимается цветокоррекцией, пост-продакшном, компьютерной графикой, то это больше 100 человек. Но всё зависит от жанра и идеи самого клипа. Некоторые видеоработы мы реализовали с командой из 5 человек.

Есть примеры такого клипа?

Леонид: Да, всем известный клип "Хлам" для MOZGI. Мы его впятером сделали, даже втроём: режиссер, оператор, продюсер. Тогда мы ещё себя так не называли. Были просто бандой, которая носилась по Киеву и снимала отрывной клип. Недавно я пересмотрел видеоработу и ещё раз убедился, что она мне очень нравится – такая простая, но с интересной идеей.

Виталий: Да. Этот клип не устаревает. Мы его для интереса посмотрели, Казалось бы, он был создан с очень маленьким бюджетом, с очень маленькой съемочной группой, но, опять-таки, все дело жанра и вкуса. Мне кажется, мы попали.

С чего начинается работа? Вам присылают песню, вы ее 10 раз прослушиваете и начинаете штурм?

Леонид: Иногда слушаю по 10 раз, а иногда – по 200. После – начинается мозговой штурм. Как правило, самая крутая идея та, что первая пришла в голову.

Виталий: Последняя инстанция – Леонид. Он пишет синопсис, он готовит сценарий. Потом передает мне, я занимаюсь вычиткой, подбором команды. Но все начинается с песни.

Сколько времени уходит от момента получения песни до старта съемок?

Леонид: Мы стараемся стандартизировать этот процесс. В зависимости от сложности сюжета, сценария и бюджета, срок может варьироваться.

Виталий: Думаю, около двух недель – это среднее. Когда люди (заказчик, – ред.) знают, чего они хотят. Бывают проекты, которые на год растягиваются. Но в среднем, если люди понимают, чего они хотят, и мы знаем, что нужно делать, это две недели, и занимаемся уже разработкой.

Леонид: Существуют три кита, на которых стоит видеопроизводство: пре-продакшн, продакшн и пост-продакшн. Пре-продакшн – это большая и самая головоломная работа. На этом этапе мы прорабатываем весь проект, сценарий, действующие лица, стиль, образ, жанр, ищем локацию. Больше всего внимания уделяем подбору команды, так как хороших специалистов в любой сфере очень мало. Кинопроизводство и видеопроизводство – не исключение, и когда мы находим нужного человека, сразу его хватаем.

Продакшн – это сама выработка материала. Сейчас мы, наконец-то, нормировали время съемок. Это уже не сумасшедшие 30 часов, как это было во время съемок клипа "Навернопотомучто" для Время и Стекло. Тогда мы работали без перерыва, в режиме нон-стоп. В таком темпе мы сняли больше 100 клипов.

Теперь установили другое правило – снимаем максимум два дня с перерывом на отдых.

После съемок уже начинается пост-продакшн?

Леонид: Да, пост-продакшн очень важный и ответственный этап. К этому моменту продюсерская группа, которая занималась пре-продакшном, устаёт. И вот тут должны вступить в процесс новые люди со свежим взглядом. Пост-продакшн контролирует продюсер, который берет готовую машину и тянет дальше, доводит ее до состояния шлифовки. На этом этапе режиссер монтажа, который не участвовал в процессах производства видео, получает материал и свежим взглядом переосмысливает то, что уже снято.

Сегодня ни одна работа уже не обходится без CG (компьютерная графика, – ред.). Это инструмент, который позволяет подтереть и затереть в видео – где-то клин-ап кожи, где-то прыщик убрать, одним словом, навести красоту. Дальше происходит цветокоррекция – отдельный трудоемкий и очень творческий процесс, ведь с помощью цвета можно передать всю драматургию. Иногда приходится по 5-6 смен красить клип, чтобы найти нужное состояние.

Артист присутствует при всем этом?

Виталий: Очень редко.

Леонид: Цветокоррекция – это исключительно вопрос изображения. На этом этапе работают оператор и режиссер.

Самый приятный и неприятный момент в процессе вашей работы?

Виталий: Утверждение бюджета с заказчиком – самый неприятный момент в моей работе (смеется). Мы его утверждаем с заказчиком.

С артистом?

Леонид: Нет, с его менеджментом. Работа артиста – заниматься творчеством. Он не должен решать никакие финансовые вопросы.

Виталий: Для меня самый приятный момент – это когда Леонид говорит: "Всем спасибо, съемка окончена", потому что потом моей работы становится меньше. Практически самая тяжелая работа сделана. И еще самый любимый, когда я получаю фидбек от артиста, что все было классно, что команда всем довольна.

Виталий Денчук Фото: пресс-служба

Леонид: У меня самый приятный момент – день премьеры. Это день, к которому так долго все шли, большой и трудоёмкий процесс. И да, это наш маленький триумф. Мы не артисты и не выходим потом на сцену, чтобы выступить, а после – получить кучу приятных слов. У нас есть лишь один праздник – день премьеры, когда выходит долгожданная работа. В этот день нас поздравляют коллеги, друзья и сами артисты. По сути, для любого киношника, а мы отождествляем себя с коллегами из кино, день премьеры – это день праздника.

Виталий: И особенно приятно получить фидбек позитивный от коллег непосредственно, которые понимают, как это делается и могут оценить всю сложность. В случае со зрителем работает оценка нравится или не нравится. Ему все равно, какой был бюджет, как это делалось.

Леонид: Чаще всего в нашей сфере происходит не конкуренция, а соперничество за то, кто сделает круче. Ведь почерки у всех создателей видео разные и у команд разная философия. Наша команда уже стала брендом. У нас сформировалась своя философия, внутренние правила и каноны, мы живем бандой и чётко знаем, что делаем. Поэтому классно, когда коллеги оценивают и говорят, что круто получилось.

Что самое дорогое в клипе?

Виталий: Люди, которые участвуют в процессе съемок – хорошие специалисты всегда стоят денег

Сколько в среднем сейчас стоят клипы в Украине?

Леонид: Для того чтобы получить качественный результат, мы не можем позволить себе снять меньше, чем за 20-30 тысяч долларов.

Но есть случаи, когда снимают клипы на телефоны, выкладывают в YouTube…

Леонид: Если есть идея, то, пожалуйста. Бывают случаи, когда приходит классный артист с классным треком, и у нас как раз нет коммерческих проектов, тогда мы можем сделать паузу, для кайфа и общего развития снять ему клип бесплатно.

Для кого уже снимали бесплатно?

Леонид: Артем Пивоваров, Оpen Kids.

Виталий: Это не абсолютно бесплатно, потому что в команде всегда есть люди, которым ты не можешь не заплатить.

Расскажите про клип для "Ленинграда".

Леонид: Сергей просто позвонил мне и предложил вместе поработать. Честно говоря, я никогда первым не договаривался ни с одним артистом, с которым работал. Они сами выходили на меня и предлагали сотрудничество.

Какой был разговор с Сергеем Шнуровым?

- "Привет, Леонид" – а, нет он меня назвал Алексеем, – "это Сергей Шнуров беспокоит".

Сергей очень интеллигентный мужчина, честно признаюсь. Он вежливо познакомился со мной по телефону, извинился за то, что не может лично встретиться, высказал свое почтение по поводу моих работ и предложил вместе снять клип, если я не против.

Я ответил: "Спасибо, очень приятно, но я Леонид". Он извинился, и дальше мы начали общаться как пацаны (смеется). Позже Сергей прислал песню.

Я знаю, что было несколько сценариев, и под один сценарий Шнуров сказал, что напишет песню?

Леонид: Да, было такое. Очень надеюсь, что он напишет песню, ведь сценарий, действительно, хорош.

Где снимали клип?

Виталий: Было несколько локаций: киностудия Довженко, на Харьковском массиве, в кафе возле парка Шевченко.

Как выбрали "Иисуса"?

Леонид: На роль "Иисуса" мы просмотрели 15 кандидатов. Выбрали парня, который больше всего оказался похож на Иисуса, а точнее таким, как мы привыкли Его представлять.

Какая сцена в этом клипе была самая дорогая?

Виталий: Сцена с фурой – были задействованы каскадеры, декорации, репетиции. Было много нюансов, это заняло несколько дней.

Какая была реакция артиста?

Леонид: Мы просто выслали монтаж, и он нам сказали: "Класс, красьте".

Что вы чувствуете при этом?

Леонид: Чувствую, что у нас был настоящий тандем. Я считаю, что режиссер должен делать свою работу, ему нужно доверять и желательно не вмешиваться. Мы знаем, что мы делаем.

Шнуров сказал в интервью, что над этим клипом работало много юристов?

Леонид: Целое адвокатское бюро, если быть точнее. Мы выслали им сценарий и раскадровку, а после – они сделали экспертизу. К слову, по первой экспертизе мне грозило немного лет.

Этот клип вы считаете поворотным в карьере?

Виталий: Одним из поворотных. У "Ленинграда" уже очень высокий уровень задан, поэтому и для нас это стало новой планкой, новым уровнем. И то, что мы добились такого результата – это успех, я считаю.

Сейчас многие клипмейкеры вдохновляются клипами 80-х. Где вы берете эти фишки?

Леонид: Признаюсь, я фанат клипов 90-х. Они меня очень вдохновляет! Мне нравится их алгоритм, поставленные кадры в видео, динамика. Иногда беру клипы этой эпохи за референс. Например, в одном видео мне нравится цветокоррекция, в другом – стиль или движение по камере.

Сегодня много источников вдохновения. Один из самых главных – это Pinterest. Даже одна фотография, картинка или коллаж может натолкнуть на мысль, которая цепляется за другую, третью, и вот ты уже придумываешь сцену или кадр.

Леонид Колосовский, Виталий Денчук и Ирина Горовая Фото: пресс-служба

О чем вы мечтаете в своей работе? Что для вас предел, к чему вы стремитесь?

Виталий: Хочется постоянно повышать планку качества, чтобы всегда было классно и процесс не превращался в рутину. Хочется, чтобы на нас, как на крутых специалистов, обращали больше внимания зарубежные звезды. В Украине очень много талантов!

Леонид: Для меня первоочередная задача – это стать продакшн-хаусом со своей философией, видением, брендом, знаком качества, чтобы люди понимали уровень. Если говорить о самом формате, думаю, мы бы не хотели ограничиваться только клипами. Существует рекламное производство, сериалы. Знаю, что это определенный шаг, жанр, даже трамплин, который нужно пройти. Меня лично больше возбуждает кинематограф и полный метр. Я говорю сейчас о качественных сериалах и фильмах, которые могут выйти на мировой рынок и заявить об Украине как о производителе классного кино. Мне кажется, что наша страна способна рассказать миру о важном с каким-то своим подходом.

Какой работой на данный момент вы гордитесь больше всего?

Леонид: На самом деле, после выхода каждого проекта мы думаем, что это вершина, максимум того, что смогли вложить в работу. Но каждая следующая видеоработа – говорит об обратном. Надеюсь, что так будет всегда, ведь именно таким образом происходит рост.

Ранее мы также писали что клипмейкер Леонид Колосовский рассказал о съемках клипа Каменских "Попа, как у Ким".

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