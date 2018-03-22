Леонид Колосовский высказался о распаде дуэта "Потап и Настя"

Сегодня, 10:01

Для "Насти и Потапа" Колосовский снял клипы "Умамы", "Стиль собачки", "Бумдиггибай" 

Леонид Колосовский. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Леонид Колосовский. Фото: "Сегодня"

Известный клипмейкер Леонид Колосовский (снял "Шлепки" для Оли Поляковой, "Все пучком" и "Стиль собачки" для Потапа и Насти) в интервью "Сегодня" прокомментировал распад дуэта "Потап и Настя".

"С ними я "вырос"…Эти артисты в какой-то мере, также росли со мной. Мы плечо к плечу прошли их совместный творческий путь. Но это нормальная эволюция коллектива. У Потапа и Насти – свои планы на жизнь, ведь это два отдельно взятых творца. Каждый из них заслужил на сольное виденье себя. Но, возможно, это лишь пауза!", – говорит режиссер.

Для "Насти и Потапа" Колосовский снял клипы "Умамы", "Стиль собачки", "Бумдиггибай" и другие. Леонид - партнер Потапа и Ирины Горовой в компании MOZGI Prd.

Леонид Колосовский уверен, что у Насти Каменских может сложиться сольная карьера: "У Насти все для этого есть: имя, внешность, голос. Если так не произойдет, то это будет удивлением не только для меня, но и для всех. Но все зависит от репертуара. Если следующие песни будут такими же хорошими, как и дебютные синглы, тогда карьера сложится", сказал клипмейкер.

Читайте полное интервью с Леонидом Колосовским на сайте "Сегодня".

Напомним, Леонид Колосовский рассказал о съемках клипа для группы "Градусы".
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Источник:

"Сегодня"

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