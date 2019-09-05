Григорий Лепс перенес две операции и теперь не может петь

Российский певец сейчас восстанавливает голос

Григорий Лепс Фото: Getty Images

Известный российский певец Григорий Лепс, который в прошлом году был госпитализирован с серьезными травмами, на этот раз перенес две серьезные операции на голосовых связках из-за проблем с голосом.

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Но, по словам самого артиста, голос пока вернуть не удалось, нужно время для восстановления. Поэтому Лепс решил пока подождать, возможно нужно будет еще раз обращаться к хирургу.

"7-го мая в Париже я сделал операцию на связках под общим наркозом. Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы", — рассказал 57-летний артист изданию Starhit.

Напомним, Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

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