Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальное интервью

Телезвезда не знала о психологических проблемах 30-летней Татьяны

Любовь Успенская Фото: пресс-служба

Единственная дочь российской певицы с украинскими корнями Любови Успенской на днях в эфире программы "Звезды сошлись" заявила, что мать запирала ее в комнате и душила. Сама артистка была шокирована таким заявлением Татьяны Плаксиной и пригрозила журналистам подать на них в суд за то, что они взяли в заложники ее дочь.

Любовь Успенская отыграла концерт во Дворце спорта:

Как сообщает Starhit, российская ведущая Лера Кудрявцева принесла свои извинения певице за скандал, который журналисты вынесли на экраны телевизоров в программе "Звезды сошлись". Выяснилось, что телевизионщики незаконно взяли интервью у Плаксиной, воспользовавшись ее беспомощностью.

Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

"Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной", – рассказал источник издания.

Напомним, что ранее Любовь Успенская рассказала жуткую историю из своей юности – в 16 лет девушке сделали аборт, после чего началось кровотечение.

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