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Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери

Муж Леры Кудрявцевой опубликовал фото дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:03

В августе 2018 года российская ведущая Лера Кудрявцева родила дочь. Отцом ребенка является 31-летний муж знаменитости – хоккеист Игорь Макаров. Кудрявцева старалась не афишировать беременность, но скрывать факт родов не стала. Радостной новостью Лера поделилась у себя в Instagram, опубликовав трогательное фото ножки новорожденной дочери. Кудрявцева лаконично подписала фото: "Доченька".

После родов шоувумен скрывала лицо своей дочери Марии. Однако недавно в сети появилось фото дочери Леры Кудрявцевой, на котором видно ее лицо (смотрите видео).

Лера Кудрявцева с дочерью
Лера Кудрявцева с дочерью
Фото: instagram.com/leratv

Снимок опубликовал муж звезды Игорь Макаров, младший за Леру на 17 лет. Ранее телеведущая всегда прятала лицо дочери смайликами. Кудрявцева считает, что маленького ребенка не должны обсуждать посторонние люди. Однако, встретив 48-летие, знаменитая блондинка изменила свою позицию.

Отметим, что у Леры есть сын – 29-летний Жан, которого она родила в браке с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Напомним, телеведущая не захотела рожать в  России.

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