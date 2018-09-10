Леся Никитюк гневно ответила Владу Яме на некорректные слова в ее адрес

На шоу "Танцы со звездами" возник новый скандал

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesianikituk

Эфир шоу "Танцы со звездами", который прошел в воскресенье, 9 сентября, запомнился зрителям не только эмоциональными танцами и признаниями, но новыми скандалами и недопониманием.

После выступления на шоу Леси Никитюк один из членов жюри, знаменитый танцор и хореограф Влад Яма резко высказался в адрес ведущей.

После номер Владислав попросил Лесю повторить движения бедрами во время танца, после чего сказал: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать, не бей мене, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…", после чего Леся перебила челна жюри, ответив ему: "Рот нужно закрывать". Отметим, что Яма поставил Лесе всего три балла.

Сразу же после своего выступления ведущая записала видеообращение и опубликовала его в Instagram:

"Друзья, мы только что выступили. И я хочу сказать, что высказывания Влада Ямы в мой адрес уже третий эфир подряд был некорректными. Потому что он – мужчина, который много лет танцует, а я на сцене третий гребаный раз, это несправедливо ко мне так обращаться", – гневно отметила Леся.

Поклонники поддержали Лесю Фото: скриншот

В комментариях поклонники Никитюк поддержали ее и с непониманием отметили, что Влад Яма позволил себе некорректные выражения в адрес ведущей.

"Как же было приятно услышать эти слова, Леся ты молодчинка, а Яма сегодня судья завтра нет. Он Монатика на танцы тоже не брал и что... сидит с ним за одним столом ха", "Я за вас и считаю, что Яма некорректно себя ведет. В прошлом сезоне Комарова деревом обзывал, теперь вас оскорбляет", "Слова Ямы в сторону Леси: " дробина, горішки, не бий мене мама мокрыми трусами"- это что? Жесть. Это не красит его, как мужчину, и в сторону, например, Аниты он бы так не выразился. А Леся постояла за себя, согласна, нужно было чуть сдержанней. И она извинилась, а Яма, сыграл роль ребенка, поставив 3", – написали поклонники в комментариях.