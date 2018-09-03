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Леся Никитюк и Анита Луценко чуть не подрались из-за букета

За кулисами после выступления Лесе подарили букет от тайного поклонника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Анита Луценко и Леся Никитюк. Фото: instagram.com/anitasporty/ instagram.com/lesia_nikituk
Анита Луценко и Леся Никитюк. Фото: instagram.com/anitasporty/ instagram.com/lesia_nikituk

Вчера, 2 сентября, в эфир вышел второй выпуск шоу "Танці з зірками". Шоу покинуло сразу две пары Злата Огневич и Дмитрий Жук и Слава Каминская и победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко.

На паркет вышли украинские знаменитости, среди которых была и Леся Никитюк, которая исполнила венский вальс. Отметим, что на паркет Леся вышла с травмой руки, которую получила во время прошлого эфира.

За кулисами, после выступления, Лесе подарили букет от тайного поклонника.

"Видите? У Аниты Луценко самый высокий балл, а у меня самый большой букет", – с юмором заметила Леся. После чего Анита в шутку начала отбирать букет у Леси, которая закричала "заберите Луценко". 

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Напомним, мы сделали подборку реакции соцсетей на уход из шоу Златы ОгневичОтметим, что именно Злата Огневич и ее партнер по танцам Евгений Жук оказались в зоне риска. Вместе  с ними претендентом на вылет оказался боксер Денис Беринчик.  

Ранее проект также покинула Слава Каминская, так и не станцевав ни одно танца из-за травмы.

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Источник: "Сегодня"
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