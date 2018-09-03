Леся Никитюк и Анита Луценко чуть не подрались из-за букета
За кулисами после выступления Лесе подарили букет от тайного поклонника
Вчера, 2 сентября, в эфир вышел второй выпуск шоу "Танці з зірками". Шоу покинуло сразу две пары Злата Огневич и Дмитрий Жук и Слава Каминская и победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко.
На паркет вышли украинские знаменитости, среди которых была и Леся Никитюк, которая исполнила венский вальс. Отметим, что на паркет Леся вышла с травмой руки, которую получила во время прошлого эфира.
За кулисами, после выступления, Лесе подарили букет от тайного поклонника.
"Видите? У Аниты Луценко самый высокий балл, а у меня самый большой букет", – с юмором заметила Леся. После чего Анита в шутку начала отбирать букет у Леси, которая закричала "заберите Луценко".
Напомним, мы сделали подборку реакции соцсетей на уход из шоу Златы Огневич. Отметим, что именно Злата Огневич и ее партнер по танцам Евгений Жук оказались в зоне риска. Вместе с ними претендентом на вылет оказался боксер Денис Беринчик.
Ранее проект также покинула Слава Каминская, так и не станцевав ни одно танца из-за травмы.