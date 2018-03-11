Леся Никитюк назвала три Instagram-аккаунта, с которых черпает вдохновение

Сегодня, 17:14

В подписках каждой девушки есть аккаунты женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Леся Никитюк – не исключение

Леся Никитюк. Фото: Instagram
Леся Никитюк. Фото: Instagram


В подписках каждой девушки есть аккаунты женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Леся Никитюк – не исключение. Так, телеведущая назвала в своем микроблоге 3 Instagram-странички, на которые заходит чаще всего, чтобы зарядиться энергией на новые свершения. Вот список с комментариями Леси:

"@jlo (Дженнифер Лопес) – как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47";

"@victoriabeckham (Виктория Бекхэм) – как быть матерью 4х детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужика, который рядом";

"@chiaraferragni (Кьяра Ферраньи) – моя одногодка, красивая, стильная, ждет ребенка и при этом продолжает делать карьеру!!!".

Напомним, ранее Леся Никитюк предстала перед поклонниками топлес.

Леся удивила поклонников откровенным снимком. Звезда сделала крайне пикантное селфи во время косметической процедуры, где из одежды на фото видно только маску для лица.

Телеведущая использовала грязь из Мертвого моря для улучшения состояния кожи. При этом звезда позировала топлес! Пикантный снимок появился в Stories на ее страничке Instagram.

Немного ранее телеведущая опубликовала откровенный снимок в бикини.

Не так давно экс-ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк проводила зимние каникулы на восточном побережье острова Занзибар. На знаменитом пляже Понгве Никитюк лакомилась экзотическими фруктами и купалась в Индийском океане. Некоторыми фото из путешествия знаменитость делится с поклонниками до сих пор. Так, Леся опубликовала фото в стильном голубом купальнике.

О том, как Козловский взорвал сеть откровенной фотосессией, смотрите на видео ниже:
вдохновение, instagram, леся никитюк

Вы сейчас просматриваете новость "Леся Никитюк назвала три Instagram-аккаунта, с которых черпает вдохновение". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Cosmo

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Леся Никитюк. Фото: Instagram

Леся Никитюк опубликовала снимок в бикини

16 Февраля, 14:52

Ведущая делится фото с недавнего отдыха на Занзибаре

Шоу-бизнес

Леся Никитюк. Фото: Instagram

Леся Никитюк показала фигуру в купальнике на острове Занзибар

16 Января, 09:31

Никитюк лакомится экзотическими фруктами и купается в Индийском океане
Загрузка...

Шоу-бизнес

Регина Тодоренко порадовала красивой улыбкой Фото: пресс-служба

Регина Тодоренко, Лилия Ребрик и Мария Яремчук похвастались идеальными улыбками

1 Декабря 2017, 10:49

Украинские звезды рассказали, как с помощью красивой улыбки можно покорять вершины

Шоу-бизнес

Леся Никитюк и Сергей Притула. Фото: пресс-служба Новый канал

Леся Никитюк заменит Екатерину Варнаву

17 Января, 12:30

Путешественница со стажем стала ведущей шоу "Хто зверху?"
Загрузка...