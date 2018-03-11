Леся Никитюк назвала три Instagram-аккаунта, с которых черпает вдохновение

В подписках каждой девушки есть аккаунты женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Леся Никитюк – не исключение



В подписках каждой девушки есть аккаунты женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Леся Никитюк – не исключение. Так, телеведущая назвала в своем микроблоге 3 Instagram-странички, на которые заходит чаще всего, чтобы зарядиться энергией на новые свершения. Вот список с комментариями Леси:

"@jlo (Дженнифер Лопес) – как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47";

"@victoriabeckham (Виктория Бекхэм) – как быть матерью 4х детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужика, который рядом";

"@chiaraferragni (Кьяра Ферраньи) – моя одногодка, красивая, стильная, ждет ребенка и при этом продолжает делать карьеру!!!".

Напомним, ранее Леся Никитюк предстала перед поклонниками топлес.

Леся удивила поклонников откровенным снимком. Звезда сделала крайне пикантное селфи во время косметической процедуры, где из одежды на фото видно только маску для лица.

Телеведущая использовала грязь из Мертвого моря для улучшения состояния кожи. При этом звезда позировала топлес! Пикантный снимок появился в Stories на ее страничке Instagram.

Немного ранее телеведущая опубликовала откровенный снимок в бикини.

Не так давно экс-ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк проводила зимние каникулы на восточном побережье острова Занзибар. На знаменитом пляже Понгве Никитюк лакомилась экзотическими фруктами и купалась в Индийском океане. Некоторыми фото из путешествия знаменитость делится с поклонниками до сих пор. Так, Леся опубликовала фото в стильном голубом купальнике.

О том, как Козловский взорвал сеть откровенной фотосессией, смотрите на видео ниже: