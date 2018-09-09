Леся Никитюк похвасталась стройными ногами и рассказала, как чувствует себя после травмы

Телеведущая рассказала поклонникам, как чувствует себя после того, как повредила локоть

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesianikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, принимающая участие в проекте "Танцы со звездами 2018", выложила в своем Instagram новое соблазнительное фото, под которым рассказала о своем самочувствии после травмы.

Напомним, Леся во время одно из предыдущих эфиров серьезно травмировала локоть, однако все равно продолжала выступать. По причине этого она ежедневно получала множество вопросов от поклонников о состоянии своего здоровья. И решила порадовать подписчиков новым снимком, на котором запечатлена в элегантном черном боди, похвастаться длинными стройными ногами, а заодно и успокоить всех.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesianikituk

"Спасибо всем, что часто интересуетесь здоровьем моей руки. На данный момент она полностью не разгибается и не сгибается. Но зато очень красиво свисает на бедре, считает деньги и обнимает дорогих мне людей", – прокомментировала ситуацию Никитюк.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина показала, как она выглядит после эфира "Танцы со звездами 2018".