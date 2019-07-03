Леся Никитюк показала фигуру в купальнике

Телеведущая отправилась в Италию на свадьбу Регины Тодоренко

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк на днях улетела в Италию на свадьбу подруги – еще одной шоувумен Регины Тодоренко, которая сегодня, 3 июля, празднует свадьбу с Владом Топаловым в Сорренто. Однако перед тем, как отправиться на торжество, Леся Никитюк на пару дней остановилась во Флоренции.

Где на выходных отдыхает Леся Никитюк – смотрите в сюжете:

Телеведущая решила отдохнуть в еще одном итальянском курортном городке и активно делилась солнечными снимками. Так, Леся Никитюк продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в розовом купальнике в бассейне.

"Hot! Тераса з басейном і найкращим видом у Фло!!! Ось де треба "девишники отмечать" як вам?", – написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк в купальнике Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики оставляют Лесе Никитюк множество комплиментов: "Леся ты самая лучшая! Фигура топ", "Вы очень красивая и ухоженная", "Вы самая красивая!".

Ранее мы также писали, что Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото.

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