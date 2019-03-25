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Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет

Телеведущая заметно похорошела со времен своей юности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:42
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно попала под капельницу, быстро вернулась к привычному образу жизни. Уже на следующий день шоувумен приступила к съемкам и продолжает радовать поклонников.

Так, на своей странице в Instagram 31-летняя. Леся Никитюк показала, как выглядела в юности. Телеведущая в instastories опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Стоит отметить, за 14 лет Леся Никитюк заметно похорошела и стала гораздо более женственной и стильной.

Телеведущая Леся Никитюк в 17 лет
Телеведущая Леся Никитюк в 17 лет
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, не так давно Леся Никитюк сообщила подписчикам, что рассталась со своим возлюбленным. Телеведущая закончила романтические отношения со всем известным "соседом", которого так и не показала публике.

Напомним, незадолго до того, как Леся Никитюк попала под капельницу, телеведущая выяснила отношения с шоуменом Алексеем Дурневым в сети.

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