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Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

Ведущая поразила поклонников откровенным кадром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
Леся Никитюк удивила сеть обнаженным фото
Леся Никитюк удивила сеть обнаженным фото
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не стесняется демонстрировать фигуру "до" обработки фоторедактором, поделилась с поклонниками эротичным фото. Звезда снялась полуобнаженной в поле, полностью оголив грудь.

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На странице Леси Никитюк, где известная ведущая часто постит фотографии с отдыха и работы над всевозможными проектами, появился весьма смелый кадр. Леся снялась в эротичной фотосессии на природе.

На солнечном снимке Никитюк запечатлена в нюдовом пальто на голое тело. "Настоящая я", – подписала публикацию знаменитость.

INSTAGRAM

Фолловеры Леси восторженно отреагировали на чувственную фотографию и оставили сотни комментариев. Не обошел стороной пост коллеги и ведущий Андрей Бедняков, который написал: "Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, что никогда не знаешь как именно одеться".

К слову, ранее DZIDZIO заинтриговал совместным снимком с Лесей Никитюк.

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