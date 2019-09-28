Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото
Ведущая поразила поклонников откровенным кадром
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не стесняется демонстрировать фигуру "до" обработки фоторедактором, поделилась с поклонниками эротичным фото. Звезда снялась полуобнаженной в поле, полностью оголив грудь.
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На странице Леси Никитюк, где известная ведущая часто постит фотографии с отдыха и работы над всевозможными проектами, появился весьма смелый кадр. Леся снялась в эротичной фотосессии на природе.
На солнечном снимке Никитюк запечатлена в нюдовом пальто на голое тело. "Настоящая я", – подписала публикацию знаменитость.
Фолловеры Леси восторженно отреагировали на чувственную фотографию и оставили сотни комментариев. Не обошел стороной пост коллеги и ведущий Андрей Бедняков, который написал: "Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, что никогда не знаешь как именно одеться".
К слову, ранее DZIDZIO заинтриговал совместным снимком с Лесей Никитюк.
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