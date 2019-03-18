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Леся Никитюк попала под капельницу

Телеведущая сообщила о проблемах со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Леся Никитюк попала под капельницу
Леся Никитюк попала под капельницу
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк под капельницей. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав story. Судя по фото, сейчас Леся Никитюк пребывает в больнице. Отметим, только недавно знаменитая путешественница вернулась из Африки и сразу преступила к работе. Предположительно, Леся Никитюк попала под капельницу в результате переутомления.

"Не знаю, что за ерунда происходит... Но знаю точно одно... Хороших людей так просто не сломать", – написала Леся Никитюк. 

Леся Никитюк под капельницей
Леся Никитюк под капельницей
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Судя по всему, состояние здоровья Леси Никитюк ухудшилось за считанные минуты, ведь незадолго до инцидента телеведущая публиковала фото, на котором позирует в офисе.

Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем
Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что телеведущая Леся Никитюк показала свою маму. Кроме того, не так давно стало известно, что Леся Никитюк рассталась со своим бойфрендом, с которым встречалась несколько лет. Телеведущая сама сообщила о разрыве отношений.

Напомним также, что Злата Огневич раскрыла шокирующие подробности о нападавшем на нее мужчине.

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