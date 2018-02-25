Леся Никитюк предстала перед поклонниками топлес

Сегодня, 15:58

Телеведущая сфотографировала себя во время косметических процедур

 

Леся Никитюк. Фото: Instagram
Леся Никитюк. Фото: Instagram

Леся Никитюк удивила поклонников откровенным снимком. Звезда сделала крайне пикантное селфи во время косметической процедуры, где из одежды на фото видно только маску для лица.

Телеведущая использовала грязь из Мертвого моря для улучшения состояния кожи. При этом звезда позировала топлес! Пикантный снимок появился в Stories на ее страничке Instagram.


Леся Никитюк. Фото: Instagram

Напомним, немного ранее Леся Никитюк опубликовала откровенный снимок в бикини. Леся проводила зимние каникулы на восточном побережье острова Занзибар. На знаменитом пляже Понгве Никитюк лакомилась экзотическими фруктами и купалась в Индийском океане. Некоторыми фото из путешествия знаменитость делится с поклонниками до сих пор. Так, Леся опубликовала фото в стильном голубом купальнике.  

А модель Victoria's Secret, в свою очередь, показалась миру полностью обнаженной. На снимке Эльза позирует полностью голая, сидя на постели, прикрывая одной рукой грудь, а другой делая селфи. Все, что она не смогла прикрыть – полностью выставлено напоказ.

О том, что в Аргентине женщины всеми способами требуют загорать на пляжах топлес, смотрите на видео ниже:
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