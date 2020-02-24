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Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег

Телеведущая отдыхает в Египте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

Народная любимица, украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассекретила свои параметры, восхитила поклонников откровенными фото в купальнике.

Бывших путешественников не бывает, поэтому в свободное от работы время Леся обожает колесить по миру. И, судя по ее Instagram, телеведущая предпочитает нежиться на теплом солнышке, нежели проводить время в холодном Киеве. В этот раз, покорив Объединенные Арабские Эмираты, Леся Никитюк отправилась к берегам красного моря Египта.

Леся Никитюк отдыхает в Египте
Леся Никитюк отдыхает в Египте
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На своих пикантных фото Леся демонстрировала не только роскошное тело, но и стильно подобранный лук. Черный блестящий купальник на тоненьких бретелях утончал фигуру, а легкая струящаяся накидка сделала образ еще женственнее. Леопардовый принт на шляпе и сумке стал ярким акцентом в наряде телеведущей и прекрасно смотрелся в сочетании с пляжем и пальмами.

Нельзя не обратить внимание на подпись к снимку "1/2/3??? Мне первая нра... ее и выставила", – написала Леся Никитюк, подразумевая, вероятно, своих коллег, которые используют такой трюк для увеличения количество комментариев и, соответственно, охватов страниц в соцсети.

Леся Никитюк выпустила первую сольную песню. Подробности в сюжете:

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как отдыхает в ОАЭ.

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