Леся Никитюк удивила поклонников необычным платьем

Ведущая также поздравила подписчиков с праздниками

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитая ведущая Леся Никитюк, которая совсем скоро примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в платье необычного фасона.

Леся поспешила поздравить всех с Днем Государственного Флага Украины и наступающим Днем Независимости: "Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами! З Днем Прапора та з Днем Незалежності України!!! Як будете святкувати? Київ? А ті хто живуть за кордоном? Дивіться мій прямий ефірі побачите як святкуватиму я", – подписала фото ведущая.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Платтячко шикарне,але посмiшка твій козир", "Незвичайна сукня, але на на Лесі воно дуже гарно живиться", "Леся Ивановна от вас глаз не отвести", "Зелений- цена Ваш колiр! Даже личить", "Ты просто очаровательная,сногсшибательная и офигенная девушка", – написали поклонники Леси в Instagram.

Напомним, Леся Никитюк приняла участие во всемирном флешмобе. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором выпрыгивает из едущего автомобиля и начинает танцевать, двигаясь вслед за авто под песню известного американского рэпера Дрейка In my feelings.