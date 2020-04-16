Леся Никитюк в экстремально коротких шортах похвасталась стройными ногами: фото
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно рассекретила свои параметры, показала забавный кадр, которым объявила новый флешмоб. Звезда в экстремально коротких джинсовых шортах, белом топе и кроссовках просто завалилась на кровать лицом в подушку и предложила делать такие фото.
"Как вам такой челлендж?" – подписала снимок Никитюк на личной странице в Instagram.
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.
"Я каждый день так делаю", "Примерно так я провожу карантин", "Вчера как раз такой челлендж делала", "Вот такой челлендж мне подходит", – пишут подписчики Леси Никитюк.
Но нашлись и те, кто заметил, что у телеведущей неплохой загар: "И загарчик так ничего... Карантин солнечный".
Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выпустила первую сольную песню:
Ранее Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег. Кроме этого, мы рассказывали, как телеведущей в прямом эфире позвонил Джаред Лето.
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