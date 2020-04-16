Леся Никитюк в экстремально коротких шортах похвасталась стройными ногами: фото

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно рассекретила свои параметры, показала забавный кадр, которым объявила новый флешмоб. Звезда в экстремально коротких джинсовых шортах, белом топе и кроссовках просто завалилась на кровать лицом в подушку и предложила делать такие фото.

"Как вам такой челлендж?" – подписала снимок Никитюк на личной странице в Instagram.

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

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"Я каждый день так делаю", "Примерно так я провожу карантин", "Вчера как раз такой челлендж делала", "Вот такой челлендж мне подходит", – пишут подписчики Леси Никитюк.

Но нашлись и те, кто заметил, что у телеведущей неплохой загар: "И загарчик так ничего... Карантин солнечный".

Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выпустила первую сольную песню:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег. Кроме этого, мы рассказывали, как телеведущей в прямом эфире позвонил Джаред Лето.

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