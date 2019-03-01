Леся Никитюк забавно пошутила об Украине на "Евровидении"

Ведущая разместила смешную картинку в соцсети

Леся Никтюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая отличается хорошим чувством юмора, не обошла стороной тему с "Евровидением 2019" и отказ Украины от участия в этом конкурсе.

В своих Instagram-сторис ведущая опубликовала картинку – кадр из истории о Винни-Пухе, на которой медвежонок и другие герои детской повести отправляют Пятачка на плотике по реке.

Леся решила обыграть этот момент, подписав картинку следующим образом: "Отправка участника от Украины на конкурс "Евровидение".

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Ранее мы описывали все подробности и скандалы, связанные с украинским Нацотбором на "Евровидение 2019".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

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