Леся Никитюк завела Instagram для своего пса

Ведущая также призналась, почему удаляет комментарии своей мамы

Леся Никитюк завела Instagram для своего пса Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая поймала букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко, завела Instagram для своего пса Рафаеля. Ведущая также рассказала, что ее заставляет удалять комментарии своей мамы в соцсети.

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В Instagram на Лесю Никитюк подписаны почти 3 млн пользователей. Судя по всему, этого звезде мало, и она решила привлечь внимание фанов также к своему питомцу – псу Рафаелю.

"Пока я на съемках, пес украл телефон и сделал себе профиль в Инстаграм. Я уже подписалась", – сообщила в своем блоге Леся, опубликовав фото четырехлапого любимца.

16 Июл 2019 в 3:10 PDT INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

К слову, сейчас Леся занята съемками в новой программе "Шалена зірка". За кулисами шоу ведущая поделилась историей о том, как и почему удаляет комментарии своей мамы.

"У нас семья блогеров. Такого ажиотажа не было, даже когда моя мама создала себе профиль. Но случилась другая история: мама сразу пересмотрела все мои фотки и начала отписывать на все комментарии. Кто-то писал: "У тебя жирные колени". Мама: "На свои посмотри!" Или кто-то пишет: "А чего ты приперлась к Притуле в трусах?" А мама отвечает им: "Это не трусы, это шорты!" В общем, раньше я удаляла чужие комменты, а теперь мамины", – поделилась ведущая.

Отметим, что на аккаунт пса Леси Никитюк в Instagram уже подписались более 1,5 тысячи пользователей.

Ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

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