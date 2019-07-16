Леся Никитюк завела Instagram для своего пса
Ведущая также призналась, почему удаляет комментарии своей мамы
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая поймала букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко, завела Instagram для своего пса Рафаеля. Ведущая также рассказала, что ее заставляет удалять комментарии своей мамы в соцсети.
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В Instagram на Лесю Никитюк подписаны почти 3 млн пользователей. Судя по всему, этого звезде мало, и она решила привлечь внимание фанов также к своему питомцу – псу Рафаелю.
"Пока я на съемках, пес украл телефон и сделал себе профиль в Инстаграм. Я уже подписалась", – сообщила в своем блоге Леся, опубликовав фото четырехлапого любимца.
К слову, сейчас Леся занята съемками в новой программе "Шалена зірка". За кулисами шоу ведущая поделилась историей о том, как и почему удаляет комментарии своей мамы.
"У нас семья блогеров. Такого ажиотажа не было, даже когда моя мама создала себе профиль. Но случилась другая история: мама сразу пересмотрела все мои фотки и начала отписывать на все комментарии. Кто-то писал: "У тебя жирные колени". Мама: "На свои посмотри!" Или кто-то пишет: "А чего ты приперлась к Притуле в трусах?" А мама отвечает им: "Это не трусы, это шорты!" В общем, раньше я удаляла чужие комменты, а теперь мамины", – поделилась ведущая.
Отметим, что на аккаунт пса Леси Никитюк в Instagram уже подписались более 1,5 тысячи пользователей.
Ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.
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