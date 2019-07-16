Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леся Никитюк завела Instagram для своего пса

Ведущая также призналась, почему удаляет комментарии своей мамы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Леся Никитюк завела Instagram для своего пса
Леся Никитюк завела Instagram для своего пса
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая поймала букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко, завела Instagram для своего пса Рафаеля. Ведущая также рассказала, что ее заставляет удалять комментарии своей мамы в соцсети.

Смотрите, где отдыхает Леся Никитюк на выходных:

В Instagram на Лесю Никитюк подписаны почти 3 млн пользователей. Судя по всему, этого звезде мало, и она решила привлечь внимание фанов также к своему питомцу – псу Рафаелю.

"Пока я на съемках, пес украл телефон и сделал себе профиль в Инстаграм. Я уже подписалась", – сообщила в своем блоге Леся, опубликовав фото четырехлапого любимца.

INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

К слову, сейчас Леся занята съемками в новой программе "Шалена зірка". За кулисами шоу ведущая поделилась историей о том, как и почему удаляет комментарии своей мамы.

"У нас семья блогеров. Такого ажиотажа не было, даже когда моя мама создала себе профиль. Но случилась другая история: мама сразу пересмотрела все мои фотки и начала отписывать на все комментарии. Кто-то писал: "У тебя жирные колени". Мама: "На свои посмотри!" Или кто-то пишет: "А чего ты приперлась к Притуле в трусах?" А мама отвечает им: "Это не трусы, это шорты!" В общем, раньше я удаляла чужие комменты, а теперь мамины", – поделилась ведущая.

Отметим, что на аккаунт пса Леси Никитюк в Instagram уже подписались более 1,5 тысячи пользователей.

Ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото
собака ведущая Instagram леся никитюк
Реклама

Новости партнеров

Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 15:54Психология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
10 принципов омолаживающего макияжа
10 принципов омолаживающего макияжа
Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)
Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы
Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь