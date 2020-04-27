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Лесю Никитюк мошенники довели до слез: видео

От имени телеведущей в Сети проводили розыгрыш авто

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:05

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно рассекретила свои параметры, стала жертвой мошенников в интернете. Как оказалось, в Сети от имени звезды якобы разыгрывали автомобиль марки BMW. Для участия в розыгрыше мошенники требовали перевести деньги на их счет. Многие люди сделали это, а после обратились к Никитюк, требуя все вернуть.

Сама же Леся со слезами на глазах записала мошенникам видеообращение и предложила заплатить им денег, чтобы мошенники прекратили разводить людей.

"Пожалуйста, ребята, я обращаюсь к вам, может, хватит уже?! Я вас прошу, напишите мне, сколько вам нужно денег, чтобы тысячи людей не писали мне, что я их развожу. Пожалуйста, напишите сколько вам нужно гре**нных денег, я вам готова их заплатить, только чтобы вы прекратили этот развод", — записала Леся обращение к мошенникам со слезами на глазах.

INSTAGRAM

Спустя время телеведущая в Instastories на своей официальной странице опубликовала ответ злоумышленников, которые прислали ей письмо на почту. Они согласились на предложение звезды прекратить розыгрыш от ее имени, если Леся заплатит денег.

Также жертвой интернет-мошенников стала еще одна украинская певица Настя Каменских. Имя знаменитости использовали для розыгрыша автомобиля. Злоумышленники на просторах Facebook и Instagram накручивали голоса и комментарии от людей, которые якобы уже выиграли деньги.

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