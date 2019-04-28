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Лесю Никитюк отличилась во время пасхальной службы: видео

Ведущую Лесю Никитюк окропили водой, пока она святила куличи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая решила разыграть собственный автомобиль, любит привлекать к себе внимание. Поклонники обожают звезду не только за ее талант, но и за чувство юмора. Сегодня, 28 апреля, во время пасхальной службы Леся повеселила посетителей церкви, и даже рассмешила батюшку. Забавным видео артистка поделилась в своем Instagram.

В коротком ролике можно увидеть, как Никитюк буквально обливают священной водой. Напомним, что согласно праздничной традиции, в день Пасхи принято посещать богослужения в храмах, а затем святить паски и яйца. Леся решила не пропускать обряд, хотя он и попортил макияж девушки. 

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В то время, как церковный служитель окроплял телеведущую водой, она, в свойственной для себя манере, отшучивалась. "Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", – сказала Леся.

Фолловеры Никитюк пришли в восторг от этого видео, а кое-кто порекомендовал знаменитости использовать водостойкую тушь. "Леся, ты как всегда!", "Конец макияжу", "Посмотрела раз сто!", "Прямо от духи батюшка окропил", "Леся, я тебя обожаю!!", "Це можна переглядати безкінечно!", – пишут в комментариях фанаты.

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет. Звезда "Орла и Решки" заметно похорошела со времен своей юности.

В этом ролике смотрите, что в разных регионах кладут в пасхальные корзины:

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