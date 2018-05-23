Сергей Бабкин рассказал, за что его ругали в детстве

Оказывается, артист любит похулиганить

Сергей Бабкин. Фото: телеканал "Украина"

За кулисами масштабного шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в эту субботу, 26 мая, в 18:00, украинский музыкант Сергей Бабкин признался, за что ему в детстве доставалось от родителей.

Популярного украинского исполнителя Сергея Бабкина многие знают, как интеллигентного и спокойного человека. Однако, оказывается, Сергей любит похулиганить, за что получал нагоняй от родителей в детстве.

"В детстве, бывало, вытворял что-нибудь эдакое. Как-то раз засунул пальцы в розетку – конечно, после этого меня ждал серьезный нагоняй от родителей. Хотя я их понимаю – тогда меня поругали заслуженно. Ведь это было, как минимум, опасно и могло очень плохо закончиться. Но у меня была одна особенность: зная, что виноват, я сразу же, моментально признавал это и шел извиняться. Говорил: "Мамочка, дорогая, любименькая, прости меня!", падал на колени – и меня почти сразу же прощали", – признался Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Сергей Бабкин на концерте "Ліга зірок" Фото: телеканал "Украина"

Кстати, по словам музыканта, часто ему делали "скидку" на то, что он в семье – самый младший.

"Старшему брату доставалось больше, конечно. Ведь он старший и должен показывать достойный пример. Мне же могли сказать "ай-яй-яй", помахать пальчиком, но прощали довольно быстро. Тем более, что я всегда сразу же признавался в своем хулиганстве", – рассказал Сергей за кулисами шоу "Ліга зірок".

Услышать выступление Сергея Бабкина, а также многих других артистов, вы сможете уже 26 мая в 18:00 в эфире канала "Украина".

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители –Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен, который добирался на концерт в Киеве 30 часов.

Ранее, Даша Астафьева призналась, какой страх ей пришлось побороть на сцене концерта "Ліга зірок".

Эксклюзив с Джоном Ньюменом с концерта "Ліга зірок" – смотрите видео:



