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Лгала о доходах: Кайли Дженнер лишили звания самой молодой миллиардерши

Сегодня, 13:26

Знаменитость отреагировала на обвинения журналистов

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер звания самой молодой миллиардерши. Оказалось, что звезда, которая в апреле этого года во второй раз попала в ТОП издания, врала о своих доходах. Об этом свидетельствует расследование, которое провели журналисты Forbes. Кайли не медлила с ответом на обвинения.

Ранее Кайли Дженнер показала роскошный офис Kylie Cosmetics.

Смотрите в сюжете, сколько Кайли Дженнер потратила на празднования своего дня рождения в Италии:

Так, по данным издания, Кайли Дженнер подделывала налоговые декларации и лгала о доходах своей компании Kylie Cosmetics, чтобы удерживать статус самой богатой.

Известно, что 22-летняя модель продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за 600 млн долларов. Однако от сделки после уплаты всех налогов девушка получила 340 млн долл.

Согласно новым подсчетам экспертов Forbes, личное состояние Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов.

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В Twitter девушка раскритиковала Forbes за публикацию "неточных утверждений и недоказанных предположений" о ее доходах. По словам знаменитости, она никогда не просила присваивать ей какие-либо титулы обманным путем.

Кроме того, она выделила цитату из материала и обратила внимание поклонников на то, что автор текста приводит только предположения, а не конкретные факты. "Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны" – это и есть ваше доказательство? То есть вы просто взяли и решили, что они подделаны?" – прокомментировала Кайли.

Ранее мы писали, что alyona alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира.

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