Лиам Хемсворт госпитализирован

Майли Сайрус сообщила о проблемах Лиама Хемсворта со здоровьем

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Не так давно Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые вместе появились на публике после тайной свадьбы, которая состоялась в декабре 2018 года. А вот церемонию вручения премии "Грэмми 2019" Майли Сайрус посетила одна и сообщила, что у ее мужа Лиама Хемсворта проблемы со здоровьем.

На своей странице в Instagram Майли Сайрус призналась, что гордится своим избранником. Как выяснилось, Лиам Хемсворт идет на поправку, но все еще нуждается в отдыхе. Это и стало причиной отсутствия актера на "Грэмми 2019".

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

"Так горжусь моим прекрасным мужем и его новым фильмом. К сожалению, он не смог присутствовать по состоянию здоровья... Но он выздоравливает и использует это время, чтобы отдохнуть. Артистам сложно принять такое решение прямо перед церемонией, но на этот раз это было очень важно... Я горжусь тем, что представляю его и его невероятную работу. Так счастлива видеть его сияющим в этой комедии! Он самый забавный человек из всех, кого я знаю, и теперь мир видит Лиама, с которым я просыпаюсь каждый день...", – призналась Майли Сайрус.

Ранее мы писали, что в сети появились фото с тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, которые можно посмотреть здесь.

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