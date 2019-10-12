Лиам Хемсворт появился на публике с новой девушкой – СМИ
Бывшему Майли Сайрус приписывают роман с начинающей актрисой
Австралиец Лиам Хемсворт, который развелся с Майли Сайрус незадолго после свадьбы, закрутил новый роман. На днях актер был замечен в компании 22-летней начинающей актрисы Мэдисон Браун. Поклонники Лиама решили, что актер забыл певицу и готов к отношениям.
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Напомним, что после разрыва с Лиамом, Майли Сайрус некоторое время провела с актрисой Кейтлин Картер, а затем целовалась на публике со своим старым другом и певцом Коди Симпсоном.
Что касается Лиама Хемсворта, то актер впервые был замечен с предполагаемой пассией на днях. Актер прогуливался по Нью-Йорку со звездой сериала "Династия" Мэдисон Браун. Соответствующие фото опубликовал портал TMZ.
Лиам и Мэдисон обедали в кафе, обнимались и держались за руки. Пару также заметили в метро. Добавим, что пока ни Хемсворт, ни Браун не комментируют свои отношения. А вот пользователи сети радуются за австралийца, обсуждая его новую пассию в социльных сетях.
Ранее мы писали, что Майли Сайрус попала в больницу.
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