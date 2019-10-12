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Лиам Хемсворт появился на публике с новой девушкой – СМИ

Бывшему Майли Сайрус приписывают роман с начинающей актрисой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Лиам Хемсворт и Мэдисон Браун
Лиам Хемсворт и Мэдисон Браун
Фото: Instagram

Австралиец Лиам Хемсворт, который развелся с Майли Сайрус незадолго после свадьбы, закрутил новый роман. На днях актер был замечен в компании 22-летней начинающей актрисы Мэдисон Браун. Поклонники Лиама решили, что актер забыл певицу и готов к отношениям.

О служебных романах звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что после разрыва с Лиамом, Майли Сайрус некоторое время провела с актрисой Кейтлин Картер, а затем целовалась на публике со своим старым другом и певцом Коди Симпсоном.

Что касается Лиама Хемсворта, то актер впервые был замечен с предполагаемой пассией на днях. Актер прогуливался по Нью-Йорку со звездой сериала "Династия" Мэдисон Браун. Соответствующие фото опубликовал портал TMZ.

Мэдисон Браун
Мэдисон Браун
Фото: instagram.com/maddisonbrown/

Лиам и Мэдисон обедали в кафе, обнимались и держались за руки. Пару также заметили в метро. Добавим, что пока ни Хемсворт, ни Браун не комментируют свои отношения. А вот пользователи сети радуются за австралийца, обсуждая его новую пассию в социльных сетях.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус попала в больницу.

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