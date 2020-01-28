Личная жизнь Остапчука и Кароль: предсказания астролога и нумеролога на 2020 год

Специалисты поделились предсказаниями для звезд, которые родились в год Крысы

На днях по китайскому календарю наступил год Крысы, который символизирует, прежде всего, богатство. Кто из звезд в этом году так и не дождется деньжат, а кому грызун предвещает долгожданную свадьбу – рассказали нумерологи.

Китайский Новый год наступил 25 января – в день рождения украинской певицы Тины Кароль, которая, к слову, по восточному гороскопу Крыса. Будет ли в свой год звезда грести деньги лопатой?

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

"У Кароль классный год идет. На самом деле этот год ей принесет еще большую популярность. Многие проекты, часто она будет посещать какие-то мероприятия. На самом деле она будет брать все, что связано с работой, с популярностью этих проектов. И где бы она ни была, этот проект будет всегда на высоте".

Но найдет ли артистка в этом году принца на белом коне? Ведь, напомним, после смерти мужа Евгения Огира прошло семь лет, а сердце певицы до сих пор официально свободно. В последнее время Тине приписывают роман с молдавским артистом Даном Баланом. Но перерастет ли эта страсть в любовь?

Тина Кароль и Dan Balan Фото: Антон Кулаковский

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

"В личной жизни здесь идут только романы. Какие-то интриги. Но ничего серьезного точно не будет".

Еще одна "фантастическая" женщина, Крыса по восточному гороскопу, – это певица и телеведущая TAYANNA. В прошлом году ей везло в карьере, но, оказывается, даже если по китайскому гороскопу наступил ваш год – он не обязательно будет успешным.

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ольга Забарило, астролог-психолог:

"TAYANNA в этом году столкнется со сложностями. Скорее всего, это будет связано с ее социальной деятельностью, с работой. И эти сложности ведут к проблемам в коллективе, которые будут лично ею переживаться непросто. То есть это будет для нее достаточно трудно".

Но у TAYANNA есть шанс переживать все рабочие сложности в приятной компании. Маленький белый зверек, крыса, обещает певице кардинально изменить ее личную жизнь.

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

"У нее есть очень хорошее время в сентябре. Она может встретить своего суженого и выйти замуж".

Так что ждем осени и посмотрим, сбудется ли такой приятный прогноз! Но когда снова женится новоиспеченный холостяк и Крыса по гороскопу Владимир Остапчук?

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В прошлом году телеведущий Владимир Остапчук ошарашил страну заявлением о разводе. В течение 12 лет он был семьянином и вместе с женой воспитывал двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, которому на момент разрыва было всего полтора года. Причины развода пока неизвестны.

"Я не могу ничего дополнительно сказать о том, что я уже высказал. Вы понимаете, что у нас маленькие дети, мы оберегаем их покой, поэтому мы бы хотели, чтобы лишние слухи и лишние вопросы не просачивались в то, что произошло", – говорит Остапчук.

Но недавно Владимиру уже приписали роман с актрисой Ксенией Мишиной. Грядут ли на самом деле серьезные перемены в личной жизни шоумена в 2020 году?

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

"Там правда будут изменения. Возможно, он захочет изменить какой-то подход в личной жизни. У него и так тяжело сейчас в личной жизни. Это будет продолжаться полгода, в сентябре, скорее всего, это все решится. Но он не будет спешить строить другие отношения или вообще как-то строить свою личную жизнь. Ему на это нужно будет наверное еще года два, когда он захочет в личной жизни какой-то другой вектор взять. У него год женитьбы – 2021".

А этот год Остапчук может смело посвятить не любовным отношениям, а закладке фундамента для нового дома. Это также подходящее время для покупки им квартиры.

Ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич только на два дня старше за своего коллегу Владимира Остапчука. Интересно, что у них обоих удачная карьера на телевидении и по двое детей. Но в отличие от Остапчука, Анатолич счастлив в браке, а в 2020-м звезды предсказывают, что это счастье будет стабильным! Год у шоумена начался удачно – вместе с женой Юлией и дочерью они отдохнули в США.

Анатолий Анатолич с дочками Фото: пресс-служба

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

"У Анатолича интересный год, он также делится на 2 этапа. Первый – это больше личный этап, любовные отношения, семья, какие-то близкие такие отношения. Вторая половина года несет Анатоличу такую славу по всем его проектам. Он будет больше всего во второй половине года пользоваться спросом в любых передачах, в любой работе. В нем будут нуждаться".

Конечно, чтобы понять, счастливым ли для вас будет новый год, надо еще учитывать не только китайский гороскоп, но и астрологический. Специалисты уже знают, кому из знаков зодиака будет везти в 2020-м, а для кого этот год станет провальным.

Если говорить обо всем, то этот год очень приятным будет для Козерогов. То есть Козерог на троне в этом году. Королеве Оле Поляковой надо готовить трон. Также на коне будут Тельцы и Девы. Настя Каменских, Потап и Джамала – это ваше время.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ольга Забарило, астролог-психолог:

"Также есть два знака, которым в этом году будут открыты многие двери, много возможностей. Это Скорпион и Рыбы.

Везунчики – это Мишель Андраде и Тимур Мирошниченко! Нейтральным годом 2020-й станет для Водолея Веры Брежневой, Льва Ольги Сумской, Близнеца Регины Тодоренко и Стрельца Михаила Поплавского. Менее удачным, а точнее напряженным как в карьере, так и в любви будет год у Овна Ирины Билык и Весов Андрея Данилко!".

Но для какого знака зодиака год будет совсем неудачным? И получится ли у Славы Каминской в 2020-м снова выйти замуж?

Тяжелым будет год для знака зодиака – Рак. Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, хоть и Крыса по китайскому гороскопу, но яркая представительница солнечных раков. К сожалению, в 2020-м солнышко будет светить для звезды не круглосуточно.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Галина Ганджа, нумеролог-психолог:

У Славы Каминской до лета будет очень трудный период. Нужно закрыть старые программы, старые связи. Это очень трудный период. Когда человек в него попадает, такое ощущение, что жизнь закончилась. И до лета у нее действительно будет это ощущение.

А следующие полгода специалисты советуют Славе строить что-то новое – и в карьере, и в личной жизни. Напомним, что летом 2019-го звезда развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. У пары есть двое детей, но на этой цифре Слава останавливаться не собирается.

"Конечно. Это самое прекрасное вообще чувство. Материнство – это то, ради чего женщина вообще пришла на этот свет. Дети – это прекрасно. Я не откажусь ни от третьего, ни даже от четвертого", – признается Слава.

Звезды предвещают, что после своего 36-летия Слава может смело приниматься за это приятное дело.

Как видим, год Крысы будет удачным не для всех знаков зодиака! Но есть и утешительный прогноз! Небесные светила всегда сияют для тех, кто активно работает для своего благополучия.

Ранее мы также писали, что Слава Каминская "подогрела" слухи о романе с актером Павлом Вишняковым.

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