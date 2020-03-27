"Личное дело каждого": MARUV резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию

Певица получила шквал критики от украинцев

Популярная украинская певица MARUV на днях нецензурно высказалась об украинском посольстве. Дело в том, что певица активно гастролирует на территории России, где находится и сейчас. Из-за внедрения карантина в Украине закрылись границы и прекращены транспортные и авиасообщения, поэтому певица не может попасть домой. По словам певицы, она обратилась в украинское консульство, чтобы получить информацию, как добраться домой в условиях карантина. Однако в ответ певице нахамили и не предоставили никаких данных, лишь уточнив: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал".

Такой ответ весьма разгневал MARUV и она на своей странице в Instagram нецензурно высказалась об Украине, что вызвало шквал негативных комментариев. Подписчики обзывали звезду и советовали ей не возвращаться в Украину, а оставаться в стране-агрессоре.

INSTAGRAM

"В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!", – высказалась певица.

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В конце своей публикации MARUV заявила, что была неправа в отношении посольства и не справилась с гневными эмоциями, но признает свою ошибку: "Я была не права вчера, что так резко высказалась о ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию. Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас".

Напомним, не так давно MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали.

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