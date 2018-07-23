Личные вещи Робина Уильямса уйдут с молотка

Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде

Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com Вещи Робина Уильямса. Фото: sothebys.com 1/6

Аукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов актера Робина Уильямса, который повесился на ремне в своей спальне в 2014 году, и его супруги.

Отметим, что торги на аукционе с названием "Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямса" пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке.

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.

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Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.

Напомним, телеканал HBO опубликовал первый трейлер документального фильма о Робине Уильямсе. Лента Robin Williams: Come Inside My Mind рассказывает о карьере и частной жизни актера с разных точек зрения. Создатели взяли интервью у Стива Мартина, Вупи Голдберг, Дэвида Леттермана, а также у сына Робина Уильямса – Зака. В картину вошли редкие аудио- и видеоматериалы из архивов актера и его близких.