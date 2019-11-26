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Эксклюзив

Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" предложил метод борьбы с артистами, которые выступают в России

Певец признался, что выходил под Верховную Раду в поддержку квот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
Фото: instagram.com/bezobmezhen

Лидер популярной группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle назвал пути борьбы с украинскими артистами, которые гастролируют в России. Певец отметил, что внедрять штрафы в нашей стране – слишком жестоко, но в любом случае необходимо создать некомфортные финансовые условия для тех, кто ездит выступать в Россию.

Смотрите эксклюзивное интервью с украинским певцом и лидером группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем:

"Процесс должен быть более цивилизованным. Может, даже не внедрить штрафы, а создать некомфортные условия ведения бизнеса тем людям, которые ездят в Россию с концертами. Это, мне кажется, нормальная и цивилизованная практика. Даже если ты идешь против своего государства ментально и поддерживаешь людей, которые забрали жизни больше 13 тысяч украинцев, и тебе внутри от этого не больно, тебе должно быть тут финансового некомфортно", – рассказывает Сергей.

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Также музыкант отметил, что рад внедрению квот. Ведь, по его мнению, у многих украинских артистов появилась возможность быть услышанным, к примеру, на том же радио.

"Это идеально, я считаю (внедрение квот). Я сам выходил под Верховную Раду с теми музыкантами, которые пели депутатам в тот день, когда принимался закон. Закон был принят и даже заработал! Ротация наших песен на радиостанциях увеличилась в рамках нового закона. Но в данном случае дело заключается не только в квотах, а и в нашем подходе – повышение качества музыки, попадание прямо в сердце слушателей и потребность людей именно в таких песнях. Все сложилось в единый пазл", – поделился певец.

Отметим, что недавно БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами.

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шоу-бизнес певец квоты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец
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