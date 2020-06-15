Лидер британской группы Muse Мэтт Беллами стал отцом во второй раз
Музыкант опубликовал первое фото с новорожденным малышом
Фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз. Его супруга 30-летняя Элль Эванс, с которой они поженились в августе 2019 года, родила девочку. Первое фото малышки музыкант опубликовал в своем Instagram.
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Как стало известно, общий ребенок Мэтта и Элль появилась на свет еще неделю назад. В публикации Беллами не только сообщил дату рождения дочери, но и раскрыл ее имя.
"Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой", – написал Мэттью.
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Он также добавил фото своей супруги, позирующей на природе, и держащей в руках новорожденную дочурку. Примечательно, что и мама и дочь одеты в наряд с одинаковым цветочным принтом.
Мэттью Беллами и Эль Эванс обручились в декабре 2017 года. Предложение руки и сердца любимой музыкант сделал во время их совместного отдыха на острове Фиджи.
Для Эванс этот ребенок стал первым, а вот у Беллами уже есть девятилетний сын, которого зовут Бингэм. Его родила актриса Кейт Хадсон, с которой Беллами разошелся в 2014 году.
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